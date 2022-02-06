Чалов поделился эмоциями после дебюта в составе «Базеля»

Нападающий Федор Чалов поделился эмоциями после дебюта в составе «Базеля», который пришелся на матч чемпионата Швейцарии против «Сьона» (3:3).

«Хорошая игра, отличная поддержка фанатов. К сожалению, матч закончился вничью. С нетерпением жду следующей встречи.

У нас хорошая команда. Партнеры поддерживают меня, мы наладили хороший контакт. Но, конечно, нам еще только предстоит сыграться.

Я всегда мечтал играть в Европе. И аренда в «Базеле» — шаг в этом направлении», — приводит слова Чалова bz Basel.

Чалов вышел на поле с первых минут и был заменен в концовке матча, на 89-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями и получил желтую карточку на 44-й минуте.