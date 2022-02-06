Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:49

Чалов поделился эмоциями после дебюта в составе «Базеля»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Федор Чалов поделился эмоциями после дебюта в составе «Базеля», который пришелся на матч чемпионата Швейцарии против «Сьона» (3:3).

«Хорошая игра, отличная поддержка фанатов. К сожалению, матч закончился вничью. С нетерпением жду следующей встречи.

У нас хорошая команда. Партнеры поддерживают меня, мы наладили хороший контакт. Но, конечно, нам еще только предстоит сыграться.

Я всегда мечтал играть в Европе. И аренда в «Базеле» — шаг в этом направлении», — приводит слова Чалова bz Basel.

Чалов вышел на поле с первых минут и был заменен в концовке матча, на 89-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями и получил желтую карточку на 44-й минуте.

 
&laquo;Базель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сьон&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Федор Чалов. «Я уверен, он принесет нам пользу». Как сложился дебют для Чалова в Швейцарии

 

Федор Чалов
ФК Базель
ФК Сьон
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова дома проиграл «Пакшу» со счетом 0:3 в чемпионате Венгрии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости