«Ференцварош» Черчесова дома проиграл «Пакшу» со счетом 0:3 в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» на своем поле уступил «Пакшу» (0:3) в матче 19-го тура чемпионата Венгрии. Главным тренером «Фради» является российский специалист Станислав Черчесов.

На пятой минуте дальним ударом открыл Мартин Адам. Балинт Сабо на 31-й минуте забил еще один мяч. На 73-й минуте гости сделали счет 3:0. Ударом со штрафного забил Жолт Харасти.

«Ференцварош» с 38 очками занимает второе место в чемпионате Венгрии. «Пакш» набрал 27 очков и поднялся на пятую позицию.

Следующий матч в чемпионате команда Черчесова проведет на выезде против «Залаэгерсега» 13 февраля.

Чемпионат Венгрии

19-й тур

«Ференцварош» — «Пакш» — 0:3 (0:2)

Голы: Адам, 5, Сабо, 31, Харасти, 73