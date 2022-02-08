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Сегодня, 11:38

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Дембеле завершил карьеру

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру, сообщает бельгийское издание HLN.

34-летний футболист вернулся в родной город Антверп и хочет уделять больше времени своей семье и двум дочерям.

Последним клубом в карьере Дембеле стал китайский «Гуанчжоу Фули», где он выступал с 2019 по 2021 год. На его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 47 матчах за команду.

В составе сборной Бельгии Дембеле провел 82 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Он является победителем Кубка Бельгии в составе «Беерсхота», а также чемпионом Голландии и обладателем Суперкубка страны в составе АЗ.

Источник: https://www.hln.be/rode-duivels/een-geruisloos-afscheid-ex-rode-duivel-moussa-dembele-stopt-met-voetballen~a07f02e0/
Мусса Дембеле (ФК Гуанчжоу Фули)
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Сборная Бельгии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
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