Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Дембеле завершил карьеру

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру, сообщает бельгийское издание HLN.

34-летний футболист вернулся в родной город Антверп и хочет уделять больше времени своей семье и двум дочерям.

Последним клубом в карьере Дембеле стал китайский «Гуанчжоу Фули», где он выступал с 2019 по 2021 год. На его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 47 матчах за команду.

В составе сборной Бельгии Дембеле провел 82 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Он является победителем Кубка Бельгии в составе «Беерсхота», а также чемпионом Голландии и обладателем Суперкубка страны в составе АЗ.