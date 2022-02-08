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Сегодня, 11:48

Ари стал играющим президентом бразильского клуба

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари будет выступать за бразильский «Атлетико Сеаренсе».

36-летний футболист является владельцем и главным инвестором этого клуба.

«Игрок и одновременно президент? Теперь у нас он есть! Нападающий Ари стал новым усилением «Атлетико Сеаренсе» в 2022 году, — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Instagram. — Спортсмен также является владельцем клуба и главным инвестором. Ари 36 лет, и он возвращается в Бразилию после очень успешной карьеры в Европе, особенно в России. Там он настоящий кумир и даже выступал за национальную сборную. Теперь нападающий приехал к нам, чтобы благодаря своему опыту помочь команде достичь целей».

«Атлетико Сеаренсе» в прошлом сезоне вышел в серию С, которая является третьим по силе дивизионом Бразилии.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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