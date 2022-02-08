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Сегодня, 04:40

Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста отправился в США для завершения перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Сегодня 31-летний бразилец должен будет подписать контракт с американским клубом.

С мая 2021 года Коста выступал за «Гремио» на правах аренды. На его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 26 матчах за бразильскую команду.

Ранее сообщалось, что контракт Дугласа Косты с «Лос-Анджелес Гэлакси» будет рассчитан до декабря 2022 года.

Дуглас Коста
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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