Бывший полузащитник «Алании» и сборной Нигерии Джастис Кристофер скончался в возрасте 40 лет

Федерация футбола Нигерии сообщила, что вчера вечером в возрасте 40 лет скончался бывший полузащитник нигерийской сборной и «Алании» Джастис Кристофер.

Причины смерти не уточняются.

Джастис Кристофер провел 8 матчей за «Аланию» и не отличился результативными действиями. Помимо команды из Владикавказа он также выступал за нигерийские «Катсина Юнайтед», «Шаркс», «Бендел Иншурэнс», бельгийский «Антверпен», болгарский «Левски», шведские «Треллеборг» и «Гетеборг», а также датский «Херфельге».

В составе сборной Нигерии Кристофер становился бронзовым призером Кубка Африки и участвовал в чемпионате мира-2022 в Японии и Южной Корее.