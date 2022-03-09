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Сегодня, 16:59

Бывший полузащитник «Алании» и сборной Нигерии Джастис Кристофер скончался в возрасте 40 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Джастис Кристофер.
Фото Григорий Филиппов

Федерация футбола Нигерии сообщила, что вчера вечером в возрасте 40 лет скончался бывший полузащитник нигерийской сборной и «Алании» Джастис Кристофер.

Причины смерти не уточняются.

Публикация от Official Instagram Page,NFF (@thenffofficial)

Джастис Кристофер провел 8 матчей за «Аланию» и не отличился результативными действиями. Помимо команды из Владикавказа он также выступал за нигерийские «Катсина Юнайтед», «Шаркс», «Бендел Иншурэнс», бельгийский «Антверпен», болгарский «Левски», шведские «Треллеборг» и «Гетеборг», а также датский «Херфельге».

В составе сборной Нигерии Кристофер становился бронзовым призером Кубка Африки и участвовал в чемпионате мира-2022 в Японии и Южной Корее.

Футбол
Сборная Нигерии по футболу
ФК Алания (Владикавказ)
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