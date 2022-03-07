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Черчесов: «Доволен, что после прошедшего тура «Ференцварош» увеличил отрыв сразу от двух преследователей»

Черчесов доволен, что «Ференцварошу» удалось увеличил отрыв от двух преследователей в чемпионате Венгрии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал волевую победу над «Кишвардой» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.

«Матч с прямым соперником за чемпионство выдался сложным. Первый тайм у нас не получился, да еще пропустили с пенальти, который нам назначили после просмотра ВАР. В перерыве мы сделали две замены и поменяли игровую схему. Рисунок игры изменился в нашу пользу, и я рад, что команда одержала заслуженную волевую победу. У нас по-прежнему травмированы три ключевых игрока, но, может быть, кто-то из них вернётся к следующему туру», — сказал Черчесов «СЭ».

Также тренер заявил, что доволен тем, что команда увеличила отрыв от соперников.

«Мы довольны, что после прошедшего тура увеличили отрыв сразу от двух преследователей, но радоваться все равно рано. Ни одного лёгкого матча здесь у нас ещё не было, так что работаем и не расслабляемся. До 18-го числа играем в чемпионате Венгрии, а затем будет пауза дней на десять. Дадим команде несколько дней отдыха, а потом будем работать в своём тренировочном центре», — добавил Черчесов.

После 23 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 46 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Станислав Черчесов
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