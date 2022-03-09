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Сегодня, 22:26

Футбольная ассоциация Ирландии продлила контракт со Стивеном Кенни до Евро-2024

Анна Горшкова
Корреспондент

Футбольная ассоциация Ирландии (ФАИ) продлила контракт с главным тренером сборной Стивеном Кенни до чемпионата Европы-2024.

Контракт 50-летнего специалиста истекал в июле 2022 года.

«Я считаю высшей честью руководить своей страной и рад продлить контракт. Игроки невероятно гордятся тем, что играют за сборную Ирландии, и в последних матчах мы наблюдали мощную связь между командой и ирландскими болельщиками», — приводит слова тренера сайт ФАИ.

По руководством Кенни сборная Ирландии проиграла только одну из 10 последних игр.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии. В турнире примут участие 24 сборные.

Источник: https://www.fai.ie/ireland/news/fai-extends-stephen-kenny-contract-to-euro-2024
Футбол
Сборная Ирландии по футболу
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