Футбольная ассоциация Ирландии продлила контракт со Стивеном Кенни до Евро-2024

Футбольная ассоциация Ирландии (ФАИ) продлила контракт с главным тренером сборной Стивеном Кенни до чемпионата Европы-2024.

Контракт 50-летнего специалиста истекал в июле 2022 года.

«Я считаю высшей честью руководить своей страной и рад продлить контракт. Игроки невероятно гордятся тем, что играют за сборную Ирландии, и в последних матчах мы наблюдали мощную связь между командой и ирландскими болельщиками», — приводит слова тренера сайт ФАИ.

По руководством Кенни сборная Ирландии проиграла только одну из 10 последних игр.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии. В турнире примут участие 24 сборные.