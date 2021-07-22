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Бывший нападающий ЦСКА Муса стал игроком турецкого клуба

16:31
Ахмед Муса. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Ахмед Муса. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал игроком турецкого клуба «Карагюмрюк». 28-летний нигериец подписал контракт до 2023 года, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Муса без клуба с октября 2020 года после того, как он покинул «Аль-Наср».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. С красно-синими нигериец выиграл три чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

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Иван Шитик все материалы автора

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