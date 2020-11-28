Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом «Керетаро».
? | ?P?RTALA CON ORGULLO! ?@anto_v25 se convierte en nuestro tercer refuerzo. ??— Club_Queretaro (@Club_Queretaro) November 27, 2020
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Валенсия выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2019 год, а в сезоне-2018/19 был капитаном команды.
Сезон-2019/20 35-летний хавбек провел в ЛДУ из Эквадора. 35-летний эквадорец провел за команду 32 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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