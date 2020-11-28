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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом

08:58
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом «Керетаро».

Валенсия выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2019 год, а в сезоне-2018/19 был капитаном команды.

Сезон-2019/20 35-летний хавбек провел в ЛДУ из Эквадора. 35-летний эквадорец провел за команду 32 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

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