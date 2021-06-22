Бывший главный тренер «Шахтера» согласился возглавить клуб из Катара

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру в ближайшее время станет главным тренером катарского «Аль-Духаиля», сообщает Mais Futebol.

Португальский специалист уже согласовал контракт с катарским клубом, который будет рассчитан на два года.

Каштру покинул украинский клуб в мае этого года после двух сезонов с «горняками», вместе с которыми он выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы в сезоне-2019/20.

«Аль-Духаиль» является семикратным чемпионом Катара, но в прошлом сезоне титул достался «Аль-Садду».