Гол и две голевые передачи Нани принесли «Орландо Сити» победу над «Сан-Хосе»
05:47
«Орландо Сити» разгромил «Сан-Хосе Эртквейс» в матче регулярного чемпионата MLS (5:0). Автором победного гола стал нападающий Нани, который реализовал пенальти на 7-й минуте. Также на счету португальца две голевые передачи.
MLS
Регулярный чемпионат
«Орландо Сити» — «Сан-Хосе Эртквейс» — 5:0 (3:0)
Голы: Нани, 7 — с пенальти (1:0). Мишель, 16 (2:0). Дике, 31 (3:0). Дике, 49 (4:0). Мишель, 90 (5:0).
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