Гол и две голевые передачи Нани принесли «Орландо Сити» победу над «Сан-Хосе»

«Орландо Сити» разгромил «Сан-Хосе Эртквейс» в матче регулярного чемпионата MLS (5:0). Автором победного гола стал нападающий Нани, который реализовал пенальти на 7-й минуте. Также на счету португальца две голевые передачи.

MLS

Регулярный чемпионат

«Орландо Сити» — «Сан-Хосе Эртквейс» — 5:0 (3:0)

Голы: Нани, 7 — с пенальти (1:0). Мишель, 16 (2:0). Дике, 31 (3:0). Дике, 49 (4:0). Мишель, 90 (5:0).