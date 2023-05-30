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Сегодня, 15:33

Бывший агент Роналду рассказал о своем отношении к футболисту после отказа от его услуг

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Жорже Мендеш, который ранее представлял интересы форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказал о своих взаимоотношениях с игроком.

«Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и особенный человек для меня. И все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и остается такой игрок, как он. Я буду говорить это всю жизнь: он был и остается величайшим игроком в истории мирового футбола!» — приводит слова Мендеша AS.

38-летний форвард отказался от услуг Мендеша перед подписанием контракта с «Аль-Насром». В СМИ сообщалось, что футболист был разочарован, что его представитель не сумел договориться о переходе в «Баварию» или «Реал», в которых хотел играть Роналду.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Жорже Мендеш
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