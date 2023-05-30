Агент Керка: «Пока рано говорить о том, вернется ли Джирано в Россию или нет»

Дирк ван Бюрик, агент нападающего «Антверпена» Джирано Керка, ответил на вопрос, вернется ли футболист в «Локомотив» по окончании сезона.

«Пока рано говорить о будущем моего клиента и о том, вернется ли он в Россию или нет. Сейчас «Антверпену» предстоит еще одна игра, он сосредоточен на ней. Чуть позже я вам смогу ответить на вопрос о будущем Джирано», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова агента.

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В зимнее трансферное окно он перешел в «Антверпен» на правах аренды. 27-летний форвард провел 17 матчей в чемпионате Бельгии, отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2025 года.