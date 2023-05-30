Кокорин показал фото в постели с трофеями в стиле Месси

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин опубликовал у себя в соцсетях фотографию с двумя трофеями, завоеванными вместе с кипрской командой.

Форвард выложил снимок, как он лежит в кровати вместе с титулом чемпиона Кипра и наградой лучшему игроку сезона.

Аналогичный пост после победы на ЧМ-2022 выкладывал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за кипрскую команду во всех турнирах.