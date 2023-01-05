Булыкин не думает, что чемпионат Саудовской Аравии будут смотреть из-за Роналду

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Думаю, когда начнутся игры чемпионата, вряд ли кто-то будет следить за Саудовской Аравией. Ну, конечно будут интересоваться: как там Роналду? Забивает, не забивает? Сколько забивает? Но интересоваться самим футболом... Маловероятно. Криштиану будет получать рекордную зарплату и станет рекламным лицом Саудовской Аравии. Думаю, многие будут видеть его в разных СМИ», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

3 января 37-летний форвард был официально представлен в составе клуба из Саудовской Аравии. В честь него была проведена большая презентация на стадионе команды, после которой он провел первую тренировку.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.