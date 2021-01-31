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Отец Тосуна объяснил, почему нападающий отказался от перехода в ЦСКА

20:33
Дженк Тосун. Фото Instagram
Дженк Тосун. Фото Instagram
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Шенол Тосун, отец нападающего Дженка Тосуна рассказал, почему форвард «Эвертона» решил перейти в «Бешикташ», хотя у него было выгодное предложение из ЦСКА.

«Мы получили предложения от «Сельты», «Торино», «Сент-Этьена» и ЦСКА. Мы даже договорились с российским клубом. Но затем вмешался «Бешикташ». Дженк просто не мог сказать «нет». «Эвертон» дал согласие на трансфер», — приводит слова Шенола Тосуна Diyagonal Spor.

Ранее сообщалось, что игрок «Эвертона» может перейти в ЦСКА. Речь шла об аренде. 29-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Эвертон» и забил один мяч.

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