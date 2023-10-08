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Сегодня, 14:23

Брат Эдена Азара рассказал, как футболист себя чувствует

Виктория Кравченко
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Игрок «Серкль Брюгге» Килиан Азар рассказал, что думает о карьере своего брата, который на данный момент находится в статусе свободного агента. В июне этого года футболист покинул «Реал».

«Я не знаю, закончилась ли его карьера. Если он примет окончательное решение, то сам расскажет об этом. Мы постоянно общаемся с ним, и я знаю, чем брат занимается каждый день — просто наслаждается жизнью», — цитирует Килиана Азара Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне футболист провел 10 матчей в ла лиге, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее 32-летний Эден также игра за «Лилль» и «Челси».

Эден Азар
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