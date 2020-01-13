Боженик близок к переходу в «Фейеноорд». Игроком интересовался ЦСКА

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик близок к переходу в «Фейеноорд». Стороны уже достигли принципиальной договоренности о сделке, сообщает AD.

В декабре ЦСКА начал переговоры с «Жилиной» о трансфере игрока. Словацкий клуб был готов продать Боженика в ЦСКА, но трансфер был сорван самим 20-летним футболистом и его агентом.

В текущем чемпионате Словакии Боженик забил за «Жилину» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи в 16 матчах.