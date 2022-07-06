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Сегодня, 09:13

В Сьерра-Леоне проведут расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) начала расследование двух матчей первого дивизиона, которые завершились со счетом 91-1 и 95-0, сообщает Reuters.

Сообщается, что федерация проводит расследование в отношении официальных лиц и игроков, которые были вовлечены в эти два матча, в которых «Галф» разгромил «Кокима Ливан» со счетом 91:1, а «Лумбебу Юнайтед» проиграл «Кахунла Рейнджерс» со счетом 0:95.

По данным источника, «Кахунла», чтобы повысить свои шансы на успех, договорился с соперником, который во втором тайме пропустил в свои ворота 93 мяча. По итогу команда заняла первое место. «Галф» забил во втором тайме 81 мяч и занял второе место.

Ожидается, что футбольная ассоциация Восточного региона (ERFA) может назначить дополнительные игры для переигровки.

Источник: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e668b738-62c52429-d49a5bb4-74722d776562/https/www.reuters.com/lifestyle/sports/sierra-leone-probes-impractical-scorelines-91-1-95-0-2022-07-05/
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