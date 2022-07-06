В Сьерра-Леоне проведут расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) начала расследование двух матчей первого дивизиона, которые завершились со счетом 91-1 и 95-0, сообщает Reuters.

Сообщается, что федерация проводит расследование в отношении официальных лиц и игроков, которые были вовлечены в эти два матча, в которых «Галф» разгромил «Кокима Ливан» со счетом 91:1, а «Лумбебу Юнайтед» проиграл «Кахунла Рейнджерс» со счетом 0:95.

По данным источника, «Кахунла», чтобы повысить свои шансы на успех, договорился с соперником, который во втором тайме пропустил в свои ворота 93 мяча. По итогу команда заняла первое место. «Галф» забил во втором тайме 81 мяч и занял второе место.

Ожидается, что футбольная ассоциация Восточного региона (ERFA) может назначить дополнительные игры для переигровки.