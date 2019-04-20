"Бэйцзин Гоань" Роджера Шмидта одержал шестую победу подряд и вернулся в лидеры чемпионата Китая

"Бэйцзин Гоань" одержал победу над "Хэбэй Чайна Форчун" в матче 6-го тура чемпионата Китая. В составе проигравших 90 минут отыграл экс-защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано. Столичный клуб, который возглавляет Роджер Шмидт, выиграл шесть игр из шести и возглавляет турнирную таблицу.

Чемпионат Китая

Суперлига

6-й тур

"Бэйцзин Жэньхэ" - "Шэньчжэнь" - 2:2 (0:1)

Голы: Сельнэс, 38 (0:1). Алуко, 50 (1:1). Дьоп, 77 (2:1). Чжинь Цян, 88 (2:2).

Незабитый пенальти: Пресиадо (Ш), 88.

"Хэнань Цзянье" - "Тяньцзинь Тэда" - 2:3 (0:2)

Голы: Чжэн Кайму, 13 (0:1). Чжэн Кайму, 45+2 (0:2). Чоу, 47 (1:2). Охандза, 58 - с пенальти (2:2). Ачеампонг, 75 (2:3).

"Хэбэй Чайна Форчун" - "Бэйцзин Гоань" - 0:1 (0:0)

Гол: Чжан Яо, 65.