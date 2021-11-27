«Гиресунспор» с Шапи в составе на выезде разгромил «Бешикташ»
«Бешикташ» дома проиграл «Гиресунспору» (0:4) в матче 14-го тура чемпионата Турции.
Голы забивали Фуссени Диабате (с пенальти), Ибраима Бальде, Сержинью и Джозеф Чампнесс. На 39-й минуте у хозяев был удален Неджип Уйсал. Российский полузащитник гостей Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
«Гиресунспор» набрал 16 очков и занимает 13-е место. У «Бешикташа» 20 очков и десятое место.
Чемпионат Турции. Суперлига
14-й тур
«Бешикташ» — «Гиресунспор» — 0:4 (0:1)
Голы: Диабате, 22, с пенальти, Бальде, 55, Сержинью, 64, Чампнесс, 90
Удаление: Уйсал, 39 («Бешикташ»)
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