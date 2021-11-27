Бывший игрок «Ливерпуля» и «Атлетико» Макси Родригес завершил карьеру
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Атлетико» Макси Родригес объявил о завершении карьеры.
40-летний аргентинец выложил у себя в Instagram ролик, в котором сообщил о своем решении.
Макси Родригес — воспитанник «Ньюэллз Олд Бойз», этот клуб также стал последним в его карьере. Помимо «Ньюэллз», «Ливерпуля» и «Атлетико» футболист выступал за «Эспаньол» и «Пеньяроль».
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