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«Спортинг» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в финал Кубка Португалии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:2.

По голу за «Спортинг» забили Мортен Хьюлманн (47-я минута) и Паулиньо (55-я). За «Бенфику» отличились Николас Отаменди (53-я) и Рафа Силва (64-я).

Благодаря победе в первом матче (2:1) «Спортинг» одержал победу по сумме двух встреч и стал первым финалистом Кубка Португалии. Соперником лиссабонцев станет победитель пары «Витория Гимарайнш» — «Порту».

Футбол
ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
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