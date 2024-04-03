«Спортинг» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в финал Кубка Португалии

«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии — 2:2.

По голу за «Спортинг» забили Мортен Хьюлманн (47-я минута) и Паулиньо (55-я). За «Бенфику» отличились Николас Отаменди (53-я) и Рафа Силва (64-я).

Благодаря победе в первом матче (2:1) «Спортинг» одержал победу по сумме двух встреч и стал первым финалистом Кубка Португалии. Соперником лиссабонцев станет победитель пары «Витория Гимарайнш» — «Порту».