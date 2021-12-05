«Портленд» обыграл «Реал Солт-Лейк» и вышел в финал Кубка МЛС
«Портленд» в полуфинале Кубка МЛС обыграл «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:0.
Отличились Фелипе Мора и Сантьяго Морено. На 79-й минуте при счете 0:2 гости остались вдесятером после удаления Арона Эрреры.
«Портленд» стал победителем Западной конференции и вышел в финал Кубка МЛС, где встретится с победителем матча «Филадельфия» — «Нью-Йорк Сити».
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