Голевой пас экс-хавбека «Краснодара» помог «Орландо» обыграть «Филадельфию»
05:26
«Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Андрес Переа и Бенджи Мишель с передачи экс-полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры. Гости ответили точным ударом Кацпера Пшибылко.
После этого матча «Орландо» с 25 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 23 очками — на третьей строчке.
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