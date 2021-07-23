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Голевой пас экс-хавбека «Краснодара» помог «Орландо» обыграть «Филадельфию»

05:26
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«Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Андрес Переа и Бенджи Мишель с передачи экс-полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры. Гости ответили точным ударом Кацпера Пшибылко.

После этого матча «Орландо» с 25 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 23 очками — на третьей строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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