Голевой пас экс-хавбека «Краснодара» помог «Орландо» обыграть «Филадельфию»

«Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Филадельфию Юнион» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Андрес Переа и Бенджи Мишель с передачи экс-полузащитника «Краснодара» Маурисио Перейры. Гости ответили точным ударом Кацпера Пшибылко.

После этого матча «Орландо» с 25 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 23 очками — на третьей строчке.