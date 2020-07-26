«Бенфика» обыграла «Спортинг», «Брага» одержала волевую победу над «Порту»

«Бенфика» в заключительном туре чемпионата Португалии дома обыграла «Спортинг» — 2:1. У хозяев отличились Харис Сеферович и Карлос Винисиус. У гостей забил Андрас Спорар.

«Брага» дома одержала волевую победу над «Порту» — 2:1. У хозяев забили Рикарду Орта и Франсержиу Франсержиу. У гостей забил Матеус Урибе.

«Порту» набрал 87 очков и стал чемпионом Португалии. «Бенфика» (77) — вторая. «Брага» (60) — третья, «Спортинг» (60) — четвертый.