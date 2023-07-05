«Бенфика» объявила о возвращении Ди Марии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария продолжит карьеру в «Бенфике», сообщает официальный сайт лиссабонцев.

35-летний аргентинец уже выступал за «орлов» с 2007 по 2010 годы. Он становился с «Бенфикой» чемпионом Португалии и дважды выигрывал Кубок португальской лиги.

Летом у Ди Марии истек контракт с «Ювентусом». В сезоне-2022/23 он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Росарио Сентраль».