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Сегодня, 11:10

Родич верит, что в Сербии тренерская карьера Кержакова сложится удачно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем тренерской карьеры Александра Кержакова.

«Из старого состава «Зенита» общаюсь с Лукой Джорджевичем. Сейчас в Сербию приехал Кержаков. Встретились с ним на сборах и поговорили. Думаю, у него сложится удачно тренерская карьера в Сербии. Он возглавил хорошую команду и сможет прогрессировать как тренер», — сказал Родич «СЭ».

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении Кержакова новым главным тренером клуба.

Последним местом работы 40-летнего российского специалиста была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с февраля по апрель 2023 года.

Александр Кержаков
Милан Родич
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
ФК Црвена Звезда
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