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Сегодня, 20:32

Беллингем — лучший молодой игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

На эту награду также претендовали Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Мойсес Кайседо («Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Арда Гюлер («Реал»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Ламин Ямал («Барселона»).

В прошлом году награду лучшего молодого игрока по версии Globe Soccer Awards получил Виктор Осимхен.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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