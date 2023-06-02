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Сегодня, 05:53

Бекхэм — об уходе Невилла: «Иногда в футболе приходится принимать самые трудные решения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фил Невилл.
Фото Global Look Press

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм подтвердил уход Фила Невилла с поста главного тренера команды.

«Когда мы назначили Фила, знали, что он даст «Интер Майами» все, что в его силах, и я видел, как он работал невероятно усердно и с настоящей приверженностью к амбициям, которые мы поставили перед клубом. Он и его семья полюбили Майами, и он посвятил себя стремлению принести успех городу и нашим болельщикам. Фил внес реальный вклад в культуру нашего клуба своими качествами лидера и знаниями тренера. Иногда в футболе нам приходится принимать самые трудные решения, и, к сожалению, мы чувствуем, что пришло время что-то изменить. Хочу лично поблагодарить Фила за его тяжелую работу, его страсть к нашему клубу и за его честность как человека», — цитирует официальный сайт клуба Бекхэма.

46-летний англичанин с января 2021 года тренировал клуб MLS. Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

Дэвид Бекхэм
Фил Невилл
Футбол
ФК Интер Майами
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