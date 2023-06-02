Роналду объяснил, почему «Аль-Наср» завершил сезон без трофеев

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали, — сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги. — Иногда нам необходимо быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей. Иногда для достижения результата требуется время, но если мы будем верить, то все возможно. Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но этого не произошло. Я действительно настроен позитивно и верю, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Будем верить в это и работать над этим».

В этом сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и отдал две результативные передачи.