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Сегодня, 08:37

Роналду объяснил, почему «Аль-Наср» завершил сезон без трофеев

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали, — сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги. — Иногда нам необходимо быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения целей. Иногда для достижения результата требуется время, но если мы будем верить, то все возможно. Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но этого не произошло. Я действительно настроен позитивно и верю, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Будем верить в это и работать над этим».

В этом сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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