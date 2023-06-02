«Интер Майами» объявил об уходе Фила Невилла

«Интер Майами» на официальном сайте объявил об уходе Фила Невилла с поста главного тренера.

«Я хотел бы поблагодарить владельцев «Интер Майами» за их доверие и то, что они сделали меня частью этого проекта, игроков и персонал за их впечатляющую самоотверженность и упорный труд, болельщиков за их непоколебимую поддержку клуба с первого дня. Я благодарен за то, что сыграл свою роль в развитии этого клуба, и желаю «Интер Майами» всего наилучшего в будущем», — отметил Невилл.

46-летний англичанин с января 2021 года тренировал клуб MLS. Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

На этой неделе появилась информация, что «Интер Майами» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.