«Базель» арендовал своего воспитанника у «Норвича»
14:38
«Базель» арендовал защитника «Норвича» Тимма Клозе.
Соглашение действует до конца сезона-2020/21 и включает в себя опцию выкупа футболиста.
На старте карьеры 32-летний швейцарец выступал за молодежную и основную команды «Базеля». В сезоне-2019/20 Клозе провел за «Норвич» 9 матчей и не отличился результативными действиями.
?? Transfer News | We're delighted to announce the signing of Timm Klose on loan with an option to buy from @NorwichCityFC. Welcome home, Timm! #FCBasel1893 #z?mmestark #SaliTimm pic.twitter.com/4GjL7fyVwm— FC Basel 1893 ?? (@FC_Basel_en) October 7, 2020
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