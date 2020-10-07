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«Базель» арендовал своего воспитанника у «Норвича»

14:38
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«Базель» арендовал защитника «Норвича» Тимма Клозе.

Соглашение действует до конца сезона-2020/21 и включает в себя опцию выкупа футболиста.

На старте карьеры 32-летний швейцарец выступал за молодежную и основную команды «Базеля». В сезоне-2019/20 Клозе провел за «Норвич» 9 матчей и не отличился результативными действиями.

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