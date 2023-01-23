Барбоза считает, что Сантуш может вывести сборную Польши в полуфинал чемпионата Европы

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о том, что бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш может возглавить национальную команду Польши.

«Я уже был в курсе. В нашей прессе появилась информация об интересе Польши. До этого там удачно работал тоже наш португальский тренер Паолу Суоза, а потом появились разногласия, и он ушел. Поэтому у сборной Польши есть желание договориться с бывшим тренером Португалии. Есть уже соглашение и уже в ближайшие дни собираются подписать контракт. Для сборной Польши — это хорошее приобретение», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Также он оценил шансы сборной Польши под руководством Сантуша на удачное выступление в отборочном турнире Евро-2024.

«У Сантуша есть огромный опыт: он удачно работал в Греции и был самым лучшим тренером сборной Португалии. Я думаю, что он может провести большую работу и пройти далеко на чемпионате мира и чемпионате Европы — до четвертьфинала-полуфинала», — добавил специалист.

Сегодня, 23 января, журналист Фабрицио Романо сообщил, что Сашнтуш станет главным тренером сборной Польши. По его словам, с 68-летним специалистом будет заключен контракт до 2026 года.