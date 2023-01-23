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Сегодня, 19:01

Барбоза считает, что Сантуш может вывести сборную Польши в полуфинал чемпионата Европы

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о том, что бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш может возглавить национальную команду Польши.

«Я уже был в курсе. В нашей прессе появилась информация об интересе Польши. До этого там удачно работал тоже наш португальский тренер Паолу Суоза, а потом появились разногласия, и он ушел. Поэтому у сборной Польши есть желание договориться с бывшим тренером Португалии. Есть уже соглашение и уже в ближайшие дни собираются подписать контракт. Для сборной Польши — это хорошее приобретение», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Также он оценил шансы сборной Польши под руководством Сантуша на удачное выступление в отборочном турнире Евро-2024.

«У Сантуша есть огромный опыт: он удачно работал в Греции и был самым лучшим тренером сборной Португалии. Я думаю, что он может провести большую работу и пройти далеко на чемпионате мира и чемпионате Европы — до четвертьфинала-полуфинала», — добавил специалист.

Сегодня, 23 января, журналист Фабрицио Романо сообщил, что Сашнтуш станет главным тренером сборной Польши. По его словам, с 68-летним специалистом будет заключен контракт до 2026 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barboza-pod-rukovodstvom-santusha-sbornaya-polshi-mozhet-doyti-do-polufinala-evro
Сборная Польши по футболу
Паулу Барбоза
Фернанду Сантуш
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