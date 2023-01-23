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Сегодня, 18:34

Кокорин забил гол в матче против «Аполлона»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче 20-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона».

Россиянин вышел в стартовом составе и на 29-й минуте встречи отметился забитым мячом. Форвард забил после ошибки защитника и вратаря «Аполлона». После заброса на линию штрафной футболисты соперника не сумели поделить мяч, который подкараулил Кокорин и направил его в пустые ворота.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Ариса».

Это шестой гол Кокорина за клуб из Кипра в текущем сезоне.

Александр Кокорин
ФК Аполлон
ФК Арис (Лимасол)
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