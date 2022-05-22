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Сегодня, 13:15

«Бенфика» нацелилась на голкипера «Арсенала» Лено

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бенфика» рассматривает вратаря «Арсенала» Бернда Лено в качестве трансферной цели, сообщает Correio da Manha.

По данным источника, лондонский клуб готов продать немецкого футболист до того, как он станет свободным агентом в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 30-летний Лено не захотел переходить в «Ньюкасл» и намерен вернуться в Германию.

В сезоне-2021/22 голкипер провел 8 матчей за «Арсенал» и пропустил 11 голов, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.cmjornal.pt/desporto/futebol/detalhe/leno-avaliado-para-o-lugar-de-odysseas-no-benfica

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бенфика
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