«Бенфика» нацелилась на голкипера «Арсенала» Лено

«Бенфика» рассматривает вратаря «Арсенала» Бернда Лено в качестве трансферной цели, сообщает Correio da Manha.

По данным источника, лондонский клуб готов продать немецкого футболист до того, как он станет свободным агентом в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 30-летний Лено не захотел переходить в «Ньюкасл» и намерен вернуться в Германию.

В сезоне-2021/22 голкипер провел 8 матчей за «Арсенал» и пропустил 11 голов, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.