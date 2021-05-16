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«Атланта» победила «Монреаль», «Ред Буллз» уступили «Филадельфии»

04:36
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«Атланта» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграла «Монреаль» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Гарсии Морено.

После этого матча «Атланта» и «Монреаль» имеют по 8 очков и занимают 2-е и 3-е места в Восточной конференции.

В другом матче игрового дня «Ред Буллз» уступили «Филадельфии» со счетом 0:1. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно на Востоке.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Атланта Юнайтед» — «Монреаль Импэкт» — 1:0 (0:0)

«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз» — 1:0 (1:0)

16 мая

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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