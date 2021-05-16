«Миннесота» победила «Даллас», «Колорадо» обыграл «Хьюстон»
06:02
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграла «Даллас» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету финского полузащитника Робина Лода.
После этого матча «Миннесота» с 6 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Даллас» с 5 очками — на последней, 13-й строчке.
В другом матче игрового дня «Колорадо» обыграл «Хьюстон» со счетом 3:1. Команды занимают 3-е и 5-е места соответственно на Западе.
МЛС
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Даллас» — 1:0 (0:0)
«Колорадо Рэпидс» — Хьюстон Динамо" - 3:1
16 мая.
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