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«Миннесота» победила «Даллас», «Колорадо» обыграл «Хьюстон»

06:02

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграла «Даллас» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету финского полузащитника Робина Лода.

После этого матча «Миннесота» с 6 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Даллас» с 5 очками — на последней, 13-й строчке.

В другом матче игрового дня «Колорадо» обыграл «Хьюстон» со счетом 3:1. Команды занимают 3-е и 5-е места соответственно на Западе.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 1:0 (0:0)

«Колорадо Рэпидс» — Хьюстон Динамо" - 3:1

16 мая.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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