Дубль Кокорина принес «Арису» разгромную победу над АЕЛом

«Арис» на своем поле разгромил АЕЛ в матче 26-го тура чемпионата Кипра — 4:0.

Дублем за хозяев отличился российский нападающий Александр Кокорин. Форвард открыл счет на 12-й секунде, забив самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра. На 6-й минуте Кокорин удвоил преимущество «Ариса».

Еще по голу забили Кажу (9-я минута) и Яла Гомис (31-я).

«Арис» (56 очков) занимает второе место в чемпионате Кипра. АЕЛ (30) идет девятым в турнирной таблице.