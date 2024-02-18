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18 февраля, 22:06

Дубль Кокорина принес «Арису» разгромную победу над АЕЛом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» на своем поле разгромил АЕЛ в матче 26-го тура чемпионата Кипра — 4:0.

Дублем за хозяев отличился российский нападающий Александр Кокорин. Форвард открыл счет на 12-й секунде, забив самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра. На 6-й минуте Кокорин удвоил преимущество «Ариса».

Еще по голу забили Кажу (9-я минута) и Яла Гомис (31-я).

«Арис» (56 очков) занимает второе место в чемпионате Кипра. АЕЛ (30) идет девятым в турнирной таблице.

Кипр: Первый дивизион. 26-й тур
18 февр, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
4:0
АЕЛ
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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