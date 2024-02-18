«Олимпиакос» разгромил ПАОК, Оздоев отыграл весь матч

ПАОК на своем поле с разгромным счетом проиграл «Олимпиакосу» в матче 23-го тура чемпионата Греции — 1:4.

Дубль за гостей оформил Аюб Эль-Кааби. Еще по одному голу забили Фран Наварро и Даниэл Поденсе.

Единственный гол хозяев на счету Кирилла Десподова.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

ПАОК (51 очко) занимает второе место в чемпионате Греции. «Олимпиакос» (47) идет четвертым в турнирной таблице.