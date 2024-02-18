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18 февраля, 23:30

«Олимпиакос» разгромил ПАОК, Оздоев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК на своем поле с разгромным счетом проиграл «Олимпиакосу» в матче 23-го тура чемпионата Греции — 1:4.

Дубль за гостей оформил Аюб Эль-Кааби. Еще по одному голу забили Фран Наварро и Даниэл Поденсе.

Единственный гол хозяев на счету Кирилла Десподова.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

ПАОК (51 очко) занимает второе место в чемпионате Греции. «Олимпиакос» (47) идет четвертым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 23-й тур
18 февр, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
1:4
Олимпиакос П

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