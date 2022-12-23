Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе

Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри вновь хочет стать главным тренером, сообщает RMC Sport.

«Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь стать главным тренером, если проект будет подходящим», — сказал Анри.

Пока француз остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.

Анри дважды в карьере работал главным тренером — в «Монако» в сезоне-2018/19 и в «Монреаль Импакт» в сезоне-2019/20.