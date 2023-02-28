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Сегодня, 15:44

Андрей Чернышов рассказал, что его удивило в Сербии

Алина Савинова
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Главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов рассказал о жизни в Сербии.

«Сербы сами по себе очень приветливые. Когда начинаешь часто заходить в какое-то заведение, то через какое-то время тебя будут встречать как родного. У меня здесь есть любимое место — буквально в 100 метрах от дома, где я живу. Там прекрасная атмосфера — подают вкусный чай. Однажды я смотрел там теннис — Джокович играл в финале Australian Open. Все болели за него у большого экрана, и я тоже с удовольствием окунулся в эту обстановку. Как правило, когда ты нашел свое такое уютное место, то и менять его не захочется. Когда я сажусь за столик, то официант меня даже не спрашивает о том, что я хочу. Они мне приносят по памяти мой стандартный заказ. Мой любимый чай — с медом и молоком. Прекрасный черный чай. Любопытно, что здесь в качестве подарка приносят даже и печенье. К чаю тоже подают бесплатно мед и молоко. Да, это мелочи, но они приятны. В России такого нет», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

«Раднички» под руководством 55-летнего российского специалиста идут на 12-й позиции в первой пиге Сербии. Команда набрала 23 очка за 20 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-glavny-j-trener-spartaka-rasskazal-chto-ego-udivilo-v-serbii/
Андрей Чернышов
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