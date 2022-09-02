«Андерлехт» объявил о подписании защитника «Бенфики» Вертонгена

«Андерлехт» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Яна Вертонгена.

Клуб заключил соглашение с 35-летним бельгийцем до 2024 года. Защитник будет играть под 14-м номером.

В это трансферное окно футболистом также интересовались «Брюгге» и «Копенгаген». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Вертонген провел за «Бенфику» 46 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи, также на его счету 8 желтых карточек.