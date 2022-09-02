Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:40

«Андерлехт» объявил о подписании защитника «Бенфики» Вертонгена

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Андерлехт» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Яна Вертонгена.

Клуб заключил соглашение с 35-летним бельгийцем до 2024 года. Защитник будет играть под 14-м номером.

В это трансферное окно футболистом также интересовались «Брюгге» и «Копенгаген». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Вертонген провел за «Бенфику» 46 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи, также на его счету 8 желтых карточек.

Ян Вертонген
ФК Андерлехт
ФК Бенфика
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Севастьянова опубликовала фото в коротком платье с глубоким декольте
Массаж: польза и вред для организма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов о Кокорине в «Арисе»: «На Кипре хороший футбол, как раз для него»

В Аргентине отменили все футбольные матчи дня из-за покушения на вице-президента страны
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости