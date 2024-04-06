Василенко: «Футболисты привыкли, что за них решают агенты, а сами прекращают думать и работать»

Главный тренер «Телави» Олег Василенко поделился мнением о деятельности агентов в футболе.

50-летний специалист возглавил грузинский клуб в январе 2024 года.

«Агент — часть системы. Зачем быть категоричным к ним? Они могут быть разные. Один уважаемый агент мне говорит: «Петрович, что делать? Футболист замучил звонками: «Я не играю, я не понимаю, тренер плохой, найди команду...» А я ему отвечаю: «А зачем ты ему сопли вытираешь?» Он получил то, что ты хотел? Да, все. Теперь это его». Не надо названивать агенту.

Футболисты привыкли, что за них решают, подумают агенты. Сами прекращают думать, работать, попадают в кайфовую среду и по течению потом. Еще я говорю агентам: «Говорите им правду. Зачем вы говорите им: «Ты самый лучший?» Надо быть отцом для них, старшим братом, который скажет как есть и направит», — цитирует Василенко Legalbet.

После 6 сыгранных туров чемпионата Грузии «Телави» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 набранных очков.