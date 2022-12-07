Божович: «Я думал, Кокорин будет играть в «Барселоне». Жалко пацана»

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мнением о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. Я был уверен, что он будет играть в Испании, в ла лиге. У него были все данные для этого! Знаете, в жизни есть неудачный вечер, после которого все идет вниз... У Саши этот вечер уже был, — цитирует «РБ Спорт» Божовича. — Жалко пацана. Я думал, он будет играть в «Барселоне» — как-то не сомневался в этом. Игорь Денисов верно все сказал про ноги Саши. Если бы Игорю реально дали ноги Саши, он бы играл в мадридском «Реале» или в другом топ-клубе. Я не сомневаюсь в этом, потому что знаю его характер».

Кокорин играл в московском «Динамо» под руководством Божовича с 2010 по 2011 год.

31-летний Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 10 матчах за команду из Лимасола.