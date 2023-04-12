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Сегодня, 18:51

«Аль-Наср» предложил контракт Моуринью с зарплатой в 100 миллионов евро за два сезона

Виталий Косик
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото AFP

«Аль-Наср» предложил главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью двухлетний контракт, сообщает AS.

По информации издания, саудовская команда предложила ему соглашение с заработной платой в 100 миллионов евро за два сезона. Если португалец примет предложение «Аль-Насра», то он станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

На данный момент саудовскую команду возглавляет Руди Гарсия, который может в скором времени покинуть свой пост из-за разногласий с футболистами клуба. Также сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен работой специалиста и игрой, которую демонстрирует команда.

38-летний форвард уже играл под руководством Моуринью в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Гарсия работает в саудовском клуб с лета 2022 года.

С лета 2021 года Моуринью возглавляет «Рому». До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 3 очка от «Аль-Иттихада» за 7 туров до конца чемпионата.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Рома
Жозе Моуринью
Руди Гарсия
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