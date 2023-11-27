«Аль-Наср» встретится с тегеранским «Персеполисом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов АФК в понедельник, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияда (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Начнется эфир в 20.50 по московскому времени. Также права на трансляцию матчей Лиги чемпионов АФК в России принадлежат Okko (платно).

В группе Е команда из Эр-Рияда набрала 12 очков и занимает 1-е место. Тегеранский клуб с 7-ю баллами располагается на 2-й строчке в квартете.

Групповой этап азиатской Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 завершится 13 декабря.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей