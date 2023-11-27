Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:30

«Аль-Наср» — «Персеполис»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» сыграет с «Персеполисом» в Лиге чемпионов АФК 27 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду и игроки «Аль-Насра».
Фото AFP

«Аль-Наср» встретится с тегеранским «Персеполисом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов АФК в понедельник, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияда (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Начнется эфир в 20.50 по московскому времени. Также права на трансляцию матчей Лиги чемпионов АФК в России принадлежат Okko (платно).

В группе Е команда из Эр-Рияда набрала 12 очков и занимает 1-е место. Тегеранский клуб с 7-ю баллами располагается на 2-й строчке в квартете.

Групповой этап азиатской Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 завершится 13 декабря.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Персеполис
0
Читайте также
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» надеется продлить контракт с Анчелотти до Рождества

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости