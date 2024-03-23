Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

23 марта, 22:22

Браим Диас поделился мнением о дебюте за сборную Марокко

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Марокко Браим Диас прокомментировал дебют за национальную команду. Хавбек отыграл 87 минут в товарищеской игре с Анголой (1:0). Он отметил, что горд своим выступлением.

«Партнеры по команде искали меня, давали мне мяч, и я счастлив, потому что чувствовал, что меня любят. Все родные, которые пришли, были очень эмоциональны. Приятно получить такую поддержку, теперь я просто обязан работать на будущее этой сборной», — цитирует Диаса Marca.

Он поблагодарил короля Мохамеда VI за поддержку.

«Я игрок «Реала» и хочу выкладываться по максимуму для своего клуба и для сборной. Все, что я могу сделать на поле, я сделаю с удовольствием», — добавил Диас.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

Позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к игроку.

Сборная Марокко по футболу
Браим Диас
0
Читайте также
Илья Малинин выиграл чемпионат мира с мировым рекордом
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
«Это вам, братья. Это от наших сердец». 45 тысяч сербов пришли на матч «Црвены Звезды» с «Зенитом», чтобы спеть «Катюшу» и поддержать Россию после трагедии в «Крокус Сити»
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Црвены Звезды» перед игрой с «Зенитом» проведут акцию в память о погибших в «Крокусе»

Агуэро рассказал о планах на будущее
Новости
RSS RSS
Все новости