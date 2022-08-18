Агент Монтеса рассказал о трудностях перехода игрока в «Динамо»

Агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса рассказал о сложностях трансфера игрока в «Динамо».

«Проблемы, связанные с оплатой трансфера Монтеса в «Динамо», еще не решены. Из-за этого переход затягивается. Сезар все еще находится в Мексике», — цитирует Родригеса Sport24.

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».