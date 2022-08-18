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Сегодня, 09:50

Агент Монтеса рассказал о трудностях перехода игрока в «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сесар Монтес.
Фото Global Look Press

Агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса рассказал о сложностях трансфера игрока в «Динамо».

«Проблемы, связанные с оплатой трансфера Монтеса в «Динамо», еще не решены. Из-за этого переход затягивается. Сезар все еще находится в Мексике», — цитирует Родригеса Sport24.

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-18-agent-montesa-rasskazal-o-trudnostyakh-perekhoda-futbolista-v-dinamo
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